Мэрия Белгорода сообщила об опасности атаки беспилотников

В городе Белгороде объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила местная мэрия в Telegram-канале.

«Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Министерство обороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны в ночь на 12 апреля уничтожили один украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью.

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов рассказал газете «Красная звезда», что в настоящее время более 50 зенитно-ракетных корпусов «Панцирь» прикрывают российские объекты от атак украинских беспилотных летательных аппаратов, а также другие средства борьбы с малоразмерными воздушными целями, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы, различные средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».