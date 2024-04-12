Названо число украинских БПЛА, сбитых под Авдеевкой с начала апреля

Российские войска с начала апреля уничтожили более 10 украинских дронов «Лелека» и «Фурия» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены на Авдеевском направлении. В результате их сбили солдаты Центрального военного округа (ЦВО).

«Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил вражеские беспилотные летательные аппараты ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), обеспечив прикрытие огневых позиций нашей артиллерии на Авдеевском направлении», — говорится в заявлении.

Утром 12 апреля Минобороны РФ сообщило, что ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородской областью один украинский дрон самолетного типа. Еще четыре БПЛА были уничтожены в воздушном пространстве Ростовской области. Иные подробности о ситуации в этих регионах, включая последствия атаки, не уточнялись.

Ранее в Вооруженных силах РФ рассказали, сколько дронов ВСУ ежедневно уничтожается на Запорожском направлении.