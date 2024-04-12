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Минобороны РФ получило новую партию истребителей Су-35С

ОАК передала Минобороны РФ первую в 2024 году партию истребителей Су-35С

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Минобороны России, кадр из видео

Министерство обороны РФ получило первую в 2024 году партию истребителей Су-35С. Воздушные суда военному ведомству передало ПАО «Объединенная авиационная корпорация», сообщается в официальном Telegram-канале государственной корпорации «Ростех».

В заявлении отмечается, что истребители поколения 4++ прошли весь цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах. После завершения тестов они осуществили перелет к месту несения службы, уточнили представители «Ростеха».

«Истребитель Су‑35С предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на значительных удалениях от аэродрома базирования», — подчеркивается в публикации.

В корпорации добавили, что такие воздушные суда оснащены системами высокоскоростного обмена данными и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Более того, истребители получили силовые установки на базе новых двигателей с цифровой системой управления — это позволило конструкторам существенно улучшить маневренные и иные характеристики машин.

При этом, сколько именно единиц техники вошло в переданную Минобороны РФ партию Су-35С, в «Ростехе» не уточнили.

Ранее в «Ростехе» рассказали о создании новой линейки танковых снарядов с использованием технологий НАТО.

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