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Средства ПВО уничтожили пять беспилотников над регионами России

МО: силы ПВО уничтожили пять БПЛА ВСУ над Белгородской и Ростовской областями

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Shutterstock

Средства противовоздушной обороны в ночь на 12 апреля уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Один дрон самолетного типа сбит на Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью.

Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, вражеские беспилотники были сбиты в городе Новошахтинске. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов рассказал газете «Красная звезда», что более 50 ЗРК «Панцирь» прикрывают российские объекты от атак украинских беспилотников, а также другие средства борьбы с малоразмерными воздушными целями, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы, различные средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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