Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали, какие силы ПВО защищают российские города

Минобороны: более 50 «Панцирей» прикрывают российский объекты от БПЛА ВСУ

close
100%
Валентин Капустин/РИА Новости

Более 50 ЗРК «Панцирь» прикрывают российский объекты от атак украинских беспилотников. Об этом газете »Красная звезда» заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов.

«Для эффективного прикрытия от ударов БПЛА задействовано более 50 боевых машин «Панцирь», а также других средств борьбы с малоразмерными воздушными целями, в том числе переносные ЗРК, различные средства РЭБ, развернуто большое количество постов визуального наблюдения», — заявил Семенов.

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны пояснил, что с начала специальной военной операции на Украине и после первых попыток атаковать российские города, силы ПВО и ПРО провели масштабную работу по разработке систем прикрытия российских городов и значимых объектов.

До этого в зоне СВО впервые применили комплекс морской комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-М».

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами