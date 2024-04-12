В Минобороны рассказали, какие силы ПВО защищают российские города

Более 50 ЗРК «Панцирь» прикрывают российский объекты от атак украинских беспилотников. Об этом газете »Красная звезда» заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов.

«Для эффективного прикрытия от ударов БПЛА задействовано более 50 боевых машин «Панцирь», а также других средств борьбы с малоразмерными воздушными целями, в том числе переносные ЗРК, различные средства РЭБ, развернуто большое количество постов визуального наблюдения», — заявил Семенов.

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны пояснил, что с начала специальной военной операции на Украине и после первых попыток атаковать российские города, силы ПВО и ПРО провели масштабную работу по разработке систем прикрытия российских городов и значимых объектов.

До этого в зоне СВО впервые применили комплекс морской комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-М».

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».