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Российские силы ПВО сбили четыре беспилотника над двумя регионами

Минобороны: ПВО сбили четыре беспилотника над Белгородской и Брянской областями

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Shutterstock

Министерство обороны России сообщило, что российские силы пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаки беспилотниками самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) три беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области.

До этого сообщалось, что за минувшие сутки силы российской противовоздушной обороны сбили 266 запущенных Украиной боевых беспилотников.

Также утром 11 апреля над Брянской областью был сбит украинский беспилотник. По данным Минобороны, попытка ВСУ атаковать регион при помощи дрона произошла около 09:00 мск. Беспилотник уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). Еще один украинский БПЛА сбили ночью. Как рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, российская противовоздушная оборона уничтожила беспилотник самолетного типа над территорией Брассовского района.

Ранее беспилотники заметили над Энергодаром.

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