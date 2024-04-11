Приложение «Народного фронта» помогло сбить дрон в Мордовии

Приложение «Радар.НФ» помогло сбить украинский дрон над Мордовией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Народного фронта».

Отмечается, что сбитый дрон самолетного типа был первым сбитым на территории республики украинским беспилотником.

Приложение «Радар.НФ» предназначено для экстренного реагирования на замеченные беспилотники или диверсионные группы. Его могут устанавливать граждане для сообщения властям об обнаруженных угрозах. Его уже установили 466 тыс. граждан РФ. Больше всего скачиваний у приложения в Белгородской области, Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской области и Краснодарском крае.

В августе 2023 года приложение скачали только четыре тысячи россиян. Руководитель проекта разработки приложения Михаил Камышев уточнил, что на его разработку у команды ушло около двух месяцев.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Брянской областью.