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Российский военный ответил на сообщения о задержании в Армении за дезертирство

Военный РФ Щетинин заявил, что не был задержан в Гюмри, но признал дезертирство

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российский военный Анатолий Щетинин заявил, что насильно не задерживался на территории Армении, но признал, что самовольно покинул воинскую часть, где проходил службу. Об этом он рассказал в интервью Sputnik Армения.

«Я приехал в Армению 29 октября 2023 года. Мне было не столь хорошо [служить там], потом мне командование дало отпуск на две недели. Но когда я приехал обратно, то понял, что не могу это все вывозить. Обратился за помощью к психиатру», — отметил он.

По словам Щетинина, он в итоге не пришел на прием к врачу и ушел из казармы, а после снял квартиру недалеко от военной части, прожив там пять дней. Россиянин пояснил, что затем планировал уехать на месяц за границу, чтобы «отдохнуть и через некоторое время вернуться».

Однако он смог зарабатывать только на оплату аренды и поэтому никак не мог выехать из Армении. После этого, утверждает Щетинин, он самостоятельно обратился в консульство России в Ереване.

«Никто меня не задерживал, насильно меня никто не удерживал. Все по своей воле, я взрослый человек. Понимаю, что возможно придется отвечать за проступок, но я готов за него отвечать. Если позволят, то вину перед родиной искуплю», — добавил Щетинин в ролике.

По данным агентства, сейчас он находится на территории 102-й военной базы. При этом Sputnik Армения указало, что сообщения о задержании россиянина «вбросили в прессу прозападные НПО».

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что Щетинин был задержан на территории города Гюмри, в публикации он был указан как российский дезертир.

При этом уточнялось, что в задержании мужчины участвовали сотрудники военной полиции России. Ожидалось, что Щетинина отправят на военном самолете из Армении обратно в страну.

Ранее в России впервые обвинили военного в добровольной сдаче в плен.

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