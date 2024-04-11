Россия нанесла массированные удары по энергообъектам Украины

Российские Вооруженные силы провели массированные удары по энергообъектам на территории Украины. Как сообщили журналистам в Минобороны России, это стало ответом Москвы на атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) с помощью беспилотников.

По данным ведомства, удары были нанесены в ночь на 11 апреля «в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России».

«Был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины», — говорится в сообщении министерства.

В Минобороны заверили, что цели удара были достигнуты, а все намеченные в ходе операции объекты — поражены.

Согласно сводке министерства, в результате ударов была нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, а также сорваны переброски резервных солдат в зону боевых действий и затруднено снабжение топливом воинских частей ВСУ.

В начале апреля отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявлял, что Россия наносит мощные удары по стратегическим объектам Украины из-за истощенной ПВО. Он констатировал, что ситуация с противовоздушной обороной для Киева сейчас в критической состоянии.

Власти Украины в последние месяцы неоднократно призывали западные страны усилить поддержку страны в конфликте, в том числе передав новое вооружение и выделив дополнительное финансирование.

При этом США перестали активно помогать Киеву, это связано с критическим отношением республиканских политиков страны к властям Украины и их распределению полученной помощи. В связи с этим американский президент Джо Байден не может обеспечить должной помощи для ВСУ.

Ранее стало известно о катастрофическом положении украинской энергетики.