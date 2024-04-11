ВС Украины обстреляли село Демьянки в Брянской области

Вооруженные силы Украины днем 11 апреля обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, из людей никто не пострадал, однако повреждения получили четыре жилых домовладения и хозяйственные постройки.

Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы уже работают на месте происшествия.

Утром 11 апреля министерство обороны РФ сообщало, что над Брянской областью был сбит украинский беспилотник.

Еще один украинский БПЛА российские системы противовоздушной обороны сбили в регионе ночью. Никто не пострадал, разрушений удалось избежать.

Всего в ночь на 11 апреля ПВО сбила 12 дронов. Атаке подверглись Курская, Тамбовская, Белгородская, Брянская и Липецкая области, а также Мордовия.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».