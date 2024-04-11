В НАТО обнаружился дефицит военных «для защиты от потенциального нападения РФ»

В Североатлантическом альянсе обнаружился дефицит военнослужащих для обеспечения защиты в случае потенциального нападения со стороны России. Об этом сообщает журнал Foreign Policy, ссылаясь на неназванные источники в дипломатических кругах.

»НАТО готовит новые военные планы для защиты от возможного нападения России», — указывается в статье.

Согласно информации издания, при этом альянсу не хватает военных на севере даже при присоединении к военно-политическому блоку Финляндии и Швеции.

В материале отмечается, что данная проблема существует на протяжении большей части истории существования НАТО. По оценке собеседника журнала, альянс в какой-то момент забыл про свой воинский континент, и военнослужащих оказалось недостаточно для сценария «большого кризиса».

Ровно 75 лет назад — 4 апреля 1949 года — появилась Организация Североатлантического договора. За свою историю НАТО успело побывать как инструментом сдерживания, так и принять непосредственное участие в нескольких военных конфликтах. Страны альянса отметились бомбардировками Югославии, операцией в Афганистане и вторжением в Ирак. Какие государства оказались разгромлены под натиском блока и можно ли считать НАТО эффективным сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США не исключили роспуска НАТО.