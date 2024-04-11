Пророссийское подполье рассказало об ударе по заводам в Харькове

Российские войска нанесли ракетный удар по энергообъектам и нескольким заводам в Харькове, рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Его цитирует РИА Новости.

По словам Лебедева, утренняя ракетная атака насчитывала 16 прилетов в самом Харькове и соседнем Чугуеве. Как сообщили координатору коллеги-подпольщики, вероятными целями удара были завод Железобетонных конструкций, завод «Турбоатом», завод Малышева и ТЭЦ-3.

Лебедев отметил, что на всех перечисленных заводах ранее была замечена техника ВСУ.

До этого глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры Харькова и области было нанесено по меньшей мере 10 ударов. Он подчеркнул, что в городе и области уже наблюдаются перебои с электроснабжением.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее взрывы произошли в Львовской области.