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Румыния заявила о 500 кг взрывчатки на украинском беспилотном катере

Naval News: на борту найденного в Румынии катера было 500 кг взрывчатки

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Полтонны взрывчатки находилось на борту беспилотного морского транспортного средства, предположительно украинского, обнаруженного Румынией в Черном море 3 апреля. Об этом говорится в материале на портале Naval News.

Катер был отбуксирован в порт Констанца, там она находился практически сутки.

Судно достигало длины 10 м. И, как отметили румынские власти, скорее всего, катер был украинским.

По версии минобороны Румынии, это беспилотное морское транспортное средство».

«Такой заряд, особенно в порту, может привести к мощному взрыву, что чрезвычайно опасно для всей инфраструктуры и кораблей в порту», — уточнил в разговоре с Румынским телевидением командор в отставке Валентин Матею.

После обнаружения взрывчатки шлюпка была отбуксирована на полигон в Капу-Мидия (уезд Констанца), после чего ее взорвали саперы армии.

Отмечается, что взрыв был настолько мощным, что многие жители Констанцы позвонили по телефонному номеру 112.

3 апреля сообщалось, что Киев снова собирается разрушить Крымский мост. The Guardian написал, что Украина хочет атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года.

В Главном управлении разведки минобороны Украины считают третью атаку на Крымский мост «неизбежной». Для решения этой задачи планируется привлечь все возможные средства — от беспилотных летательных аппаратов до управляемых ракет, пишет британское издание. Первые две атаки произошли в октябре 2022-го и июле 2023-го, после этого украинские спецслужбы неоднократно угрожали взорвать мост.

Ранее российские войска поразили пять лодок ВСУ близ правого берега Днепра.

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