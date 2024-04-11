Воздушная тревога объявлена еще в четырех областях Украины

Объявленная ночью в восьми областях Украины воздушная тревога прозвучала еще в четырех регионах страны. Об этом сообщает украинский официальный ресурс по оповещению населения.

Ранее тревогу объявили в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях. Спустя некоторое время сигналы воздушной тревоги раздались в Житомирской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

До этого сообщалось, что в Одессе после взрывов частично пропало электричество.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные уничтожили ЗРК IRIS-T недалеко от Одессы.