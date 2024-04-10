Учебный центр для операторов БПЛА в Ленобласти получил новые беспилотники

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вместе с представителями фонда «Ленинградский рубеж» передали новую технику будущим операторам БПЛА из специального учебного центра в Сертолово. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Дрозденко отметил, что изначально учебный центр для операторов дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оборудовали на 30 человек.

«После визита замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в воинскую часть в конце марта, военное ведомство решило поддержать проект и увеличить количество обучающихся в 5 раз до 150 человек», — сообщил глава региона.

Дрозденко уточнил, что теперь учебный центр необходимо обеспечить оборудованием, исходя из новой численности.

Напомним, в марте замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров посетил Ленинградскую область и вручил личному составу гвардейского учебного центра мотострелковых войск вымпел главы ведомства за достижения по боевой подготовке военнослужащих. Генерал-полковник высоко оценил классы обнаружения и противодействия БПЛА, которые были созданы на базе центра губернатором Ленобласти совместно с фондом «Ленинградский рубеж».