В южной части Украины произошли взрывы

В Одессе, расположенном в южной части Украины, прогремели взрывы. Об этом сообщает локальная газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Одессе взрывы», — указывается в публикации.

Издание также прикрепило фотографию, на которой виден столб дыма после взрыва в городе.

Перед этим в южных областях республики включили сирены ракетной опасности. Иной дополнительной информации и официальных комментариев пока не приводится.

Незадолго до этого в Одессе было зафиксировано три взрыва. Перед этим пресс-служба Сил обороны юга Украины доложила, что энергетический объект получил повреждения в Одессе, где ранним утром произошли взрывы. Степень разрушений не уточняется. В то же время в украинских СМИ распространились фотографии, как над городом поднимается черный дым.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове произошли взрывы.