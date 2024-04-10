Снаряд ВСУ упал за спиной корреспондента филиала ВГТРК в ЛНР

Снаряд Вооруженных сил Украины взорвался за спиной корреспондента луганского филиала ВГТРК Артема Юндаса. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести Луганск».

«Снаряд упал прямо за спиной нашего корреспондента, в кадре именно он — Артем Юндас», — сказано в сообщении, к которому прикреплено видео.

Днем 10 апреля издание «Известия» сообщало, что под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попала съемочная группа ВГТРК.

Позже сообщалось, что оператор и корреспондент луганского филиала ВГТРК попали под огонь ствольной артиллерии ВСУ, по ним выпустили три снаряда. Ранение получил оператор Денис Шум, его госпитализируют в Луганск.

Также отмечалось, что ВСУ с помощью дрона преследовали пострадавших в результате обстрела сотрудников съемочной группы луганского филиала ВГТРК.

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