Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Снаряд ВСУ упал за спиной корреспондента филиала ВГТРК в ЛНР

Украинский снаряд взорвался за спиной корреспондента филиала ВГТРК в ЛНР Юндаса

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

Снаряд Вооруженных сил Украины взорвался за спиной корреспондента луганского филиала ВГТРК Артема Юндаса. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести Луганск».

«Снаряд упал прямо за спиной нашего корреспондента, в кадре именно он — Артем Юндас», — сказано в сообщении, к которому прикреплено видео.

Днем 10 апреля издание «Известия» сообщало, что под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попала съемочная группа ВГТРК.

Позже сообщалось, что оператор и корреспондент луганского филиала ВГТРК попали под огонь ствольной артиллерии ВСУ, по ним выпустили три снаряда. Ранение получил оператор Денис Шум, его госпитализируют в Луганск.

Также отмечалось, что ВСУ с помощью дрона преследовали пострадавших в результате обстрела сотрудников съемочной группы луганского филиала ВГТРК.

Ранее генсек НАТО рассказал, считает ли законными удары Украины по России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами