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Политолог объяснил, зачем Зеленский заговорил о новом контрнаступлении

Политолог Скачко: Зеленский говорит о новом контрнаступлении ради западных денег

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вновь возвращается к теме контрнаступления ради денег от Запада. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко. Он отметил, что украинская армия испытывает дефицит живой силы, но для очередной волны мобилизации необходимо финансирование.

«Не сомневаюсь, что это очередная попытка привлечь внимание Запада. Ведь только так можно получить какое-то финансирование. Украинское руководство стремится показать — план есть, поэтому потенциальные транши не станут пустой тратой», — сказал Скачко.

Он также предположил, что заявлениями о новом контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) Зеленский пытается подогревать угасающий патриотизм граждан.

10 апреля Зеленский заявил изданию Politico, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет успешнее предыдущего. Также он призвал западные страны «не отступать от своих обязательств по военным усилиям».

До этого депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что законопроект об ужесточении правил мобилизации на Украине, который начинает рассматривать во втором и окончательном чтении Верховная рада, планируется принять за два дня.

Ранее на Украине предложили призвать женщин на службу.

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