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ВСУ потеряли 115 солдат на Южно-Донецком направлении в зоне СВО

МО РФ: российские войска ударили по ВСУ у Старомайорского и Урожайного

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 115 солдат на Южно-Донецком направлении в зоне проведение военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, группировка «Восток» ударила по позициям подразделений 72-й механизированной бригады и 128-й бригады теробороны ВСУ в районе Урожайного и Старомайорского в ДНР, а также отразила две контратаки украинцев у Никольского.

Итогом боев стала не только ликвидация солдат ВСУ, но также уничтожение 100-мм противотанковой пушки «Рапира», трех пикапов и 122-мм САУ «Гвоздика».

10 апреля премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что украинские войска могут начать отступать уже весной в случае, если Евросоюз не сможет увеличить финансовую и военную помощь Киеву.

8 апреля главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили, что поражение Украины в конфликте с Россией станет поражением Запада. Они считают, что государствам Запада необходимо сделать «еще больше», чтобы нанести поражение РФ.

Ранее стало известно, что власти Чехии разрешили более 150 наемникам воевать на стороне Украины.

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Операция на Украине
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