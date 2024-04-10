TV2 узнал, что военные НАТО арендовали дома мурманских чиновников во время учений

ВС Норвегии и Швеции арендовали коттеджи мурманских чиновников во время учений НАТО. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на заявление полицейской службы безопасности.

Сообщается, что речь идет о коттеджах, расположенных рядом с авиабазой в Бардуфоссе на севере Норвегии.

«В субботу полицейская служба безопасности сообщила телеканалу TV2, что вооруженные силы были среди арендаторов принадлежащих России коттеджей», — говорится в сообщении.

Источник сообщает, что среди владельцев зданий могли быть мэр Мурманска Игорь Морарь и депутат мурманской областной думы Виктор Сайгин.

В апреле НАТО также планирует провести международные учения в Румынии Sea Shield 24 («Морской щит — 2024»). Помимо самой Румынии, в них поучаствуют 12 стран — членов и партнеров НАТО (Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, США, Турция и Франция).

Участниками маневров станут 2,2 тыс. военных, которые задействуют 27 морских и речных кораблей, 17 самолетов и более 90 машин и плавсредств.

Ранее жители Норвегии пожаловались на ущерб от учений НАТО.