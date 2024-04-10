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Российский журналист получил контузию после обстрела ВСУ

ГТРК «Луганск»: после обстрела ВСУ оператор ранен, корреспондент получил контузию

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Gleb Garanich/Reuters

Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала съемочная группа ВГТРК. Об этом сообщают «Известия».

По информации источника издания, инцидент произошел в районе города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР).

Позднее ГТРК «Луганск» подтвердили информацию о том, что их съемочная группа попала под обстрел. Сообщается, то оператор получил ранение в ногу, его передали медикам. Корреспондент получил контузию.

10 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал поселок Ленинский Шебекинского городского округа.

9 апреля под минометный обстрел ВСУ попал поселок Климово Брянской области.

В конце марта мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что в Пролетарском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины есть повреждения более 10 многоквартирных домов, в школе и центре юношеского творчества.

Ранее в МИД РФ высказались о реакции Запада на обстрелы ЗАЭС.

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