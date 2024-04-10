Штурмовики «Азова»* отказались выполнять приказы Сырского в Часове Яре

Бойцы «Азова» (организация запрещена в России) отказались выполнять приказ главнокомандующего украинской армии Александра Сырского по удержанию Часова Яра. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что третья штурмовая бригада подразделения саботировало решение Сырского отправить его на удержание населенного пункта. Отмечается, что «Азов» до этого также отказывался от выполнения приказов в Авдеевке.

Утром 10 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины перекрыли выезд из города Часов Яр для тех, кто еще остается в городе.

Хорватское издание Geopolitika.news писало, что ВСУ грозит риск прорыва фронта после сдачи Авдеевки из-за многочисленных ошибок военного руководства.

До этого стало известно, что российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра.

Ранее у Часова Яра ВС РФ ликвидировали элитный отряд ВСУ.