Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Штурмовики «Азова»* отказались выполнять приказы Сырского в Часове Яре

«ВО»: третья штурмовая бригада «Азова» отказалась идти на оборону Часова Яра

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Бойцы «Азова» (организация запрещена в России) отказались выполнять приказ главнокомандующего украинской армии Александра Сырского по удержанию Часова Яра. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что третья штурмовая бригада подразделения саботировало решение Сырского отправить его на удержание населенного пункта. Отмечается, что «Азов» до этого также отказывался от выполнения приказов в Авдеевке.

Утром 10 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины перекрыли выезд из города Часов Яр для тех, кто еще остается в городе.

Хорватское издание Geopolitika.news писало, что ВСУ грозит риск прорыва фронта после сдачи Авдеевки из-за многочисленных ошибок военного руководства.

До этого стало известно, что российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра.

Ранее у Часова Яра ВС РФ ликвидировали элитный отряд ВСУ.

*   организация запрещена в России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами