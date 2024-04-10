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Беспилотник ВСУ атаковал поселок Ленинский в Белгородской области

Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на поселок Ленинский в Белгородской области

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Настоящий Гладков/Telegram

Поселок Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, различные повреждения выявлены в двух частных жилых домовладениях и одном легковом автомобиле», — написал он.

На месте работают оперативные службы, добавил глава региона.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников Вооруженных сил Украины.

9 апреля Гладков также сообщал, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали автобус и микроавтобус в Белгородской области. Он отметил, что в момент атак транспортные средства ехали по дороге. Инцидент произошел на участке трассы между селами Архангельское и Шамино.

В результате атаки в автобусе пострадала женщина, в микроавтобусе — водитель. Пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу.

Незадолго до этого Гладков рассказал, что украинский дрон атаковал село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, в результате чего в населенном пункте был поврежден объект инфраструктуры.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал, как попал под обстрел ВСУ.

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