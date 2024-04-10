Бездомных собак из ХМАО планируют обучать для помощи военным в зоне СВО

Бездомных собак из Ханты-Мансийского автономного округа планируют готовить для отправки в зону СВО. Об этом рассказала кинолог Ольга Колмогорова, слова которой передает портал Neft.

Она рассказала, что собак будет готовить кинологический центр «Гром». Обучать будут как бездомных взрослых собак, так и специально разведенных щенков. По ее словам, собаки научатся находить людей и взрывчатые вещества. Кроме того, животным предстоит освоить навык преодоления препятствий, а также выполнять различные команды.

В начале марта сообщалось, что пес по кличке Балбес во время атаки со стороны ВСУ бросился наперерез ударному дрону и спас российских военных ценой своей жизни.

23 февраля стало известно, что коту Мухичу, который живет с военными в зоне СВО на Купянском направлении, подарили настоящий бронежилет. Бывшие хозяева Мухича хотели утопить его, но военные забрали кота себе. Бронежилет предоставил продавец, у которого волонтеры закупали снаряжение.

Ранее сообщалось, что в Киеве хотят установить памятник псу Патрону вместо памятника Александру Пушкину.