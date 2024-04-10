Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бездомных собак из ХМАО планируют обучать для помощи военным в зоне СВО

Кинолог Колмогорова: бездомных собак из ХМАО хотят готовить для отправки на СВО

close
100%
Shutterstock

Бездомных собак из Ханты-Мансийского автономного округа планируют готовить для отправки в зону СВО. Об этом рассказала кинолог Ольга Колмогорова, слова которой передает портал Neft.

Она рассказала, что собак будет готовить кинологический центр «Гром». Обучать будут как бездомных взрослых собак, так и специально разведенных щенков. По ее словам, собаки научатся находить людей и взрывчатые вещества. Кроме того, животным предстоит освоить навык преодоления препятствий, а также выполнять различные команды.

В начале марта сообщалось, что пес по кличке Балбес во время атаки со стороны ВСУ бросился наперерез ударному дрону и спас российских военных ценой своей жизни.

23 февраля стало известно, что коту Мухичу, который живет с военными в зоне СВО на Купянском направлении, подарили настоящий бронежилет. Бывшие хозяева Мухича хотели утопить его, но военные забрали кота себе. Бронежилет предоставил продавец, у которого волонтеры закупали снаряжение.

Ранее сообщалось, что в Киеве хотят установить памятник псу Патрону вместо памятника Александру Пушкину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами