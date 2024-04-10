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В Николаевской области Украины поврежден энергетический объект

Глава Николаевской ОВА Ким сообщил о повреждении энергетического объекта

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Николаевском районе Николаевской области Украины ночью был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

Ким заявил, что в районе введены аварийные отключения, на объекте ведутся работы по восстановлению. Пострадавших нет.

Ночью украинские СМИ сообщали, что в Николаевской области прозвучали взрывы. Первоначально взрывы произошли в областном центре — городе Николаев, затем и в области.

Утром 10 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что российские войска нанесли удар по энергосистеме Николаева. По его словам, был зафиксирован «прилет» в подстанцию в населенном пункте Михайло-Ларино. В результате удара вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства.

В ночь на 10 апреля взрыв также произошел в подконтрольном Киеву Запорожье.

Ранее сообщалось об ударе в районе порта в Одесской области.

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