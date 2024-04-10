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Военная полиция постоянно проверяет население на границе на причастность к ДРГ

Военная полиция прикрытия границы постоянно проверяет людей на участие в ДРГ

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Минобороны России

Сотрудники военной полиции и автоинспекции, относящиеся к группировке, ответственной за охрану государственной границы России, проводят постоянные проверки гражданского населения и автомобилей с целью предотвращения проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

Отмечается, что военные полицейские работают круглосуточно в тесном сотрудничестве с представителями правоохранительных органов.

«Посменно военные полицейские ведут патрулирование в населенных пунктах, реагируют на любые жалобы местных жителей», — говорится в официальном заявлении.

Основными задачами военнослужащих на контрольных пунктах являются обеспечение безопасности передвижения военных колонн, мирного населения и проведение проверок транспортных средств, водителей и пассажиров, а также осмотр перевозимых грузов.

В конце марта сообщалось, что ВСУ оголили фронт из-за попыток вторгнуться в Россию. Как писали СМИ, в безнадежных попытках прорвать российскую оборону и вторгнуться в Россию Вооруженные силы Украины потеряли собственные позиции в Донбассе.

Ранее вертолет Ми-8 упал под Белгородом.

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