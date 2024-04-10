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Лежащего в коме бойца СВО в Ленинградской области признали самовольно оставившим часть

Депутат Иванов: лежащего в коме бойца СВО признали самовольно оставившим часть

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РИА Новости

Боец, получивший тяжелое ранение во время проведения специальной военной операции (СВО) и находящийся в коме, был признан самовольно оставившим часть (СОЧ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

Боец из Сухого Лога уже год лежит в коме в военном госпитале Ленинградской области. Его паспорт был утерян в зоне боевых действий, из-за чего возникли сложности с оформлением выплаты довольствия. В отделе по делам миграции службы города Пушкин от родных военного потребовали его обязательного личного присутствия.

После обращения депутата Иванова в военную прокуратуру по поводу положенных участнику СВО выплат выяснилось, что воинская часть считает находящегося в коме бойца самовольно оставившим подразделение, и поэтому ему вообще не положено никаких выплат.

По словам депутата, военное ведомство быстро исправило свою ошибку, наказав виновных и переведя в полном объеме деньги военнослужащему.

До этого сообщалось, что раненый российский пулеметчик смог ликвидировать 27 украинских военных.

Ранее писатель Проханов заявил, что участники СВО будут строить новую Россию.

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