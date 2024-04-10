Армия Израиля объяснила удар по объектам сирийской армии

Израильские военные заявили, что совершили удар по инфраструктуре сирийской армии потому, что, по их данным, она использовалась боевиками ливанской шиитской группировки «Хезболла». Об этом сообщила пресс-служба армии.

ЦАХАЛ уточнил, что разведывательные данные, полученные ими, указывали на то, что эти объекты были использованы «Хезболлой».

Израильская армия также возложила ответственность на Дамаск за действия «Хезболлы» на территории Сирии. «Армия обороны Израиля считает сирийское правительство ответственным за все события на своей территории и не позволит террористической организации «Хезболла» укрепиться на этом фронте», — говорится в заявлении.

Кроме того, за последние часы израильские военные нанесли новые удары по наблюдательным пунктам и другим объектам инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана, сообщили в пресс-службе. Помимо этого израильская артиллерия обстреливала различные районы на юге Ливана, включая район Тейр-Харфа, в течение дня «для ликвидации угроз», добавили в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее Израиль ликвидировал командира «Хезболлы» в Ливане.