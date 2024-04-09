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Авиазавод в Харькове поразили авиаударами

ТАСС: цели в районе авиазавода в Харькове поражены авиаударами

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Несколько целей в районе авиазавода в Харькове поражены ударом корректируемых авиабомб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника, управляемыми авиационными бомбами (КАБами) были поражены цели в районе авиационного завода. Он подчеркнул, что по данным агентуры, поражено предприятие «Коммунар».

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что военный аэродром, предположительно, поражен в Одессе на юге Украины, оттуда наблюдается столб дыма. 

Накануне Лебедев заявил, что российские войска поразили аэродром Долгинцево, расположенный в Днепропетровской области Украины.

В ночь на 8 апреля экипажи российских фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе украинских войск на Южно-Донецком направлении. Как рассказали в министерстве обороны РФ, военнослужащие страны поразили заданные цели при помощи фугасных авиационных бомб калибра 500 кг.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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