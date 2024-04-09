В подполье заявили о возможном уничтожении систем ПВО вблизи Одессы

Российские войска могли поразить украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) в районе города Одессы. Об этом в своем Telegram-канале написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, жители населенного пункта сообщили о прилете вблизи населенного пункта Авангард. Именно здесь расположены средства ПВО, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Вполне допускаю, что ПВО словило свою цель», — отметил Лебедев.

9 апреля координатор николаевского подполья со ссылкой на своих товарищей из Одесской области заявил, что российские войска нанесли удар по портовой зоне в городе Ильичевске. Как он сказал, прилет зафиксировали рядом с гаванью. При этом атака сопровождалась сильной ударной волной и выбросом пламени, в связи с чем Лебедев не исключил попадания снаряда в склад с боекомплектами.

В тот же день украинское издание «Страна.ua» сообщило, что жители одного из домов в одесском городе Теплодаре залили монтажной пеной установленную на крыше сирену воздушной тревоги. По информации журналистов, люди пошли на такой шаг, так как сирена мешала им спать по ночам.

Ранее российские войска поразили военный порт в городе Очакове в Николаевской области Украины.