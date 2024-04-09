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Разведчик заявил об оставленных в Клещеевке бойцах ВСУ

Командир взвода разведчиков рассказал об оставленных в Клещеевке бойцах ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Командир российского взвода разведчиков с позывным «Валдай» поведал об оставленных в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР) солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит военный корреспондент RT Мурад Газдиев.

«Их функция — дать сигнал тревоги», — заявил командир, уточнив, что речь идет об оставленных украинских солдатах.

По словам «Валдая», когда последних из бойцов не станет, это означает, что начался штурм.

«А значит, остальные должны обороняться», — подытожил военнослужащий.

В материале отмечается, что в настоящее время в районе Клещеевки проходят ожесточенные бои.

В конце января военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что танкисты 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой в ДНР. По словам эксперта, украинские бойцы отказываются выполнять приказы командования из-за «скотского отношения» к себе. Таким образом они отказались выдвигаться в район сосредоточения для наступления.

Ранее российский военный рассказал об огневых заслонах для защиты пехоты у Клещеевки.

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