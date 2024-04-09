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В Белгородской области уничтожили украинский дрон

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Белгородской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские военные попытались нанести удар по территории Белгородской области при помощи дрона. Об этом сообщило министерство обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что днем около 15:30 мск в регионе сработали дежурные средства противовоздушной обороны. Они сбили в небе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

Иные подробности о произошедшем пока не уточняются.

9 апреля в нескольких километрах от автобусного завода ЛиАЗ, расположенного в Московской области, обнаружили оттаявший дрон с огромными крыльями. По предварительным данным, речь идет о летательном аппарате PD-2 компании «УкрСпецСистемы».

До этого пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сообщила об атаке украинского БПЛА. Беспилотник врезался в крышу корпуса уникального тренажерного центра не территории станции. В здании располагается единственный в мире полномасштабный симулятор реакторного зала.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал атаки дронов на ЗАЭС.

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