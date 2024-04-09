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На видео попал момент удара беспилотниками ВС России по танкам ВСУ

Опубликовано видео удара БПЛА по украинским танкам на Авдеевском направлении

Вооруженные силы (ВС) России применили FPV-беспилотники для удара по танкам украинских войск на Авдеевском направлении. Соответствующую видеозапись разместил Telegram-канал «Работайте, братья».

«Дроны-камикадзе уничтожают обездвиженную технику украинских боевиков», — отмечается в сообщении.

На видео продемонстрировано, как беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подлетает к боевой машине, после чего врезается в танк.

В марте в интернет просочились кадры уничтожения первого танка Abrams M1. Уточняется, что боевая машина была подбита в результате удара беспилотника-камикадзе по кормовой части, где расположены боеприпасы. В результате их детонации весь экипаж, кроме водителя-механика танка, получил тяжелые ранения, а сама машина была уничтожена.

До этого в американском Армейском научном совете решили, что армии США необходимо модифицировать танк M1 Abrams, чтобы он был эффективен в будущих войнах.

Ранее российский командир раскрыл уязвимые места танков Abrams.

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Операция на Украине
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