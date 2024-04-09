Зеленский посетил места строительства фортификаций в Харьковской области

Украинский президент Владимир Зеленский посетил Харьковскую область и оценил ход строительства фортификационных сооружений. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Журналисты отметили, что некоторые зарубежные СМИ распространили информацию о возможном наступлении Вооруженных сил РФ на данном участке фронта. По информации этих изданий, российские войска могут попытаться взять город Харьков под свой контроль.

«Но украинские власти опровергли, что РФ готовится к атаке <...>. В разведке заявили, что признаков формирования ударной группировки нет», — подчеркивается в публикации.

Также сам Зеленский сообщил, что в настоящее время город «не находится в опасности». Однако всего через несколько дней после этого высказывания глава государства посетил места строительства оборонительных сооружений и осмотрел уже готовые укрепления.

6 апреля руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ контролируют около 34 населенных пунктов на территории региона. По его словам, сейчас назвать их точное количество не получится — многие взятые населенные пункты находятся в так называемой «серой зоне», и в них практически нет мирных жителей.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о разработке плана эвакуации граждан.