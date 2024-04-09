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Брянский поселок попал под обстрел ВСУ

Mash: поселок Климово попал под обстрел, зафиксировано восемь прилетов

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Под минометный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал поселок Климово Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Местные насчитали минимум восемь прилетов. Госпитализированы мужчина и ребенок в тяжелом состоянии. Повреждено здание универмага. Обстрел продолжается», — говорится в сообщении.

Под обстрел украинских минометов и беспилотников попадают и другие российские регионы.

В конце марта мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что в Пролетарском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть повреждения более 10 многоквартирных домов, в школе и центре юношеского творчества.

28 марта Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле была повреждена линия электропередачи.

Ранее сообщалось, что ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области.

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