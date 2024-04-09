Германия передаст Украине еще 20 БМП Marder

Немецкий оборонный концерн Marder передаст Киеву до конца 2024 года 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder, говорится в заявлении компании. Об этом сообщает ТАСС.

В концерне отметили, что заказ разместило правительство Германии в марте. В пресс-релизе не раскрывается точная сумма контракта.

«Поставка партии запланирована на 2024 год», — отмечается в сообщении.

С начала российской специальной операции на Украине Киев получил от немецкого концерна более 100 БМП Marder.

В конце марта Германия сообщила о передаче Украине нового пакета военной помощи, куда вошли 90 БМП Marder, 48 танков Leopard, два ЗРК Patriot, 185 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun и другое вооружение.

До этого военнослужащие ремонтных подразделений группировки «Центр» восстановили и изучили трофейную немецкую БМП Marder, эвакуированную в районе населенного пункта Северное на Авдеевском направлении. По словам военного группировки «Центр», машины Marder имеют плохую проходимость, поэтому не предназначены для боев в Донбассе.

Ранее для Украины создали «коалицию бронетехники».