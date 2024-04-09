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В США увидели выгоду для Украины от потери территорий

Responsible Statecraft: потеря территорий может принести выгоду Украине

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Reuters

Потеря территорий может оказаться выгодной Украине, поскольку они ранее были для нее нагрузкой, считает профессор университета Огайо (США) Джон Мюллер. Свое мнение он выразил в статье для американского издания Responsible Statecraft.

Мюллер представил три сценария прекращения вооруженного конфликта между Россией и Украиной. В возможном соглашении о прекращении огня можно юридически признать, что Крым и новые регионы России являются неотъемлемой частью территории РФ. Второй вариант предполагает признание Киевом вхождения Крыма в состав РФ на законных основаниях, а статус новых российских территорий будет рассматриваться уже в ходе переговоров. При третьем сценарии на переговорах будет обсуждаться статус и Крыма, и новых регионов РФ.

«Украина получит два преимущества от этих вариантов прекращения огня. Во-первых, Украине в экономическом плане лучше без территорий, взятых россиянами», — пишет Мюллер.

Автор считает, что Крым и Донбасс были «бременем для Киева» до того, как стали российскими. Профессор отметил, что в Крым теперь не хотят ехать состоятельные туристы из Европы, а новые регионы нуждаются в восстановлении после боевых действий.

Кроме того, прекращение огня позволит Украине переключиться на решение «проблем коррупции и экономической стагнации», которые являются препятствием для вхождения страны в состав Евросоюза, отметил эксперт.

Ранее в США объяснили, почему Украине нужно начать переговоры.

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