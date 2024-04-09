В США увидели выгоду для Украины от потери территорий

Потеря территорий может оказаться выгодной Украине, поскольку они ранее были для нее нагрузкой, считает профессор университета Огайо (США) Джон Мюллер. Свое мнение он выразил в статье для американского издания Responsible Statecraft.

Мюллер представил три сценария прекращения вооруженного конфликта между Россией и Украиной. В возможном соглашении о прекращении огня можно юридически признать, что Крым и новые регионы России являются неотъемлемой частью территории РФ. Второй вариант предполагает признание Киевом вхождения Крыма в состав РФ на законных основаниях, а статус новых российских территорий будет рассматриваться уже в ходе переговоров. При третьем сценарии на переговорах будет обсуждаться статус и Крыма, и новых регионов РФ.

«Украина получит два преимущества от этих вариантов прекращения огня. Во-первых, Украине в экономическом плане лучше без территорий, взятых россиянами», — пишет Мюллер.

Автор считает, что Крым и Донбасс были «бременем для Киева» до того, как стали российскими. Профессор отметил, что в Крым теперь не хотят ехать состоятельные туристы из Европы, а новые регионы нуждаются в восстановлении после боевых действий.

Кроме того, прекращение огня позволит Украине переключиться на решение «проблем коррупции и экономической стагнации», которые являются препятствием для вхождения страны в состав Евросоюза, отметил эксперт.

Ранее в США объяснили, почему Украине нужно начать переговоры.