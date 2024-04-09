В подполье заявили о «мощном» ударе в районе порта в Одесской области

Российские войска нанесли удар в портовой зоне города Ильичевск под Одессой. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на товарищей из одесского подполья.

«Одесса, вернее, область, город Ильичевск. Мощный прилет в районе порта. Как сообщают адекватные граждане Ильичевска, не в порт, а рядом. С большим выбросом пламени и сильной ударной волной, скорее всего, попали в склад БК, подробности уточняем», — сообщил Лебедев.

Ильичевск (переименован украинскими властями в Черноморск) находится южнее Одессы, фактически являясь одним из пригородов столицы региона. Кроме того, в Ильичевске расположен крупный морской порт и судоремонтный завод.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег в регионе сообщил, что удары Вооруженных сил России повредили энергосистему Днепродзержинска в Днепропетровской области.

Ранее ВС РФ нанесли удар по военному порту города Очакова, который расположен на берегу Черного моря в Николаевской области.