БПЛА уничтожен в Воронежской области

В Воронежской области российские силы ПВО успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, по предварительным данным, никто не пострадал в результате этого инцидента.

Согласно информации от ГУ МЧС региона, была зафиксирована угроза атаки беспилотников в 1:31 по московскому времени.

«Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы успешно обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат в Воронежской области. По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле находятся в процессе уточнения», — написал Гусев в своем канале.

Губернатор также отметил, что уровень опасности атаки беспилотников в регионе остается на высоком уровне.

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