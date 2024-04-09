В украинском регионе произошел взрыв

В Полтавской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Подробности не уточняются. Местные власти ситуацию не комментировали.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.

8 апреля российская армия нанесла удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по складу и цеху производства тяжелых беспилотников в Запорожье.

В начале апреля Минобороны сообщало, что Вооруженные силы (РФ) уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов и склад авиационных средств поражения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье в Одесской области обесточило военную часть ВСУ и цех по производству БПЛА.