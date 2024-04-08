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Военную технику Франции заметили на пути в Боснию и Герцеговину

Состав с военной техникой Франции проследовал в Боснию через Швейцарию

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French Army/Armee de Terre/AP

Железнодорожный состав с французской военной техникой проследовал в Боснию и Герцеговину (БиГ) по территории Швейцарии, имеющей нейтральный статус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный совет (правительство) Швейцарии.

В Берне уточнили, что машины предназначены для Сил стратегического резерва (SRF), которые усилят миссию Евросоюза (ЕС) в Боснии и Герцеговине EUFOR Althea в апреле. Отмечается, что специального разрешения на такой транзит не требовалось, поскольку Швейцария «участвует в военной миссии по содействию миру» в БиГ.

В Федеральном совете добавили, что правительство узнало о транзите 27 марта, однако не назвало его дату. Речь о перемещении около 70 транспортных средств, в том числе около 20 легких бронемашин. При возвращении техники во Францию через Швейцарию пройдет еще один конвой, но прикомандированные к SRF французские военные не будут следовать через территорию страны.

В конце марта глава правой партии Франции «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что Париж выйдет из-под военного командования НАТО, если правые смогут прийти к власти во Франции, на такой шаг новое правительство решится в случае окончания конфликта на Украине.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

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