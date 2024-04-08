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Упавший на крышу энергоблока ЗАЭС беспилотник обезвредили

ЗАЭС: упавший на крышу 6-го энергоблока дрон-камикадзе ВСУ обезвредили

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Alexander Ermochenko/Reuters

Украинский дрон-камикадзе, который был сбит над Запорожской АЭС (ЗАЭС) и упал на кровлю 6-го энергоблока, обезврежен, детонация заряда не произошла. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

«Оборудование и кровля машзала энергоблока не пострадали», — отмечается в сообщении.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали ЗАЭС 7 апреля, что вызвало целый ряд осуждающих высказываний в адрес властей Украины со стороны российских чиновников и экспертов.

В частности, директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук увидел в атаке попытку психологического давления. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что инцидент является преступлением века, и призвал мировое сообщество изолировать президента Владимира Зеленского от власти на Украине.

Постпред РФ при Совете Безопасности ООН в Вене Михаил Ульянов назвал случившееся нарушением пяти принципов по защите ядерной установки. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обстрел «террористической активностью ВСУ» и «очень опасной провокацией».

Ранее эксперт объяснил, когда заработает генерация на ЗАЭС.

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