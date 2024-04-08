На Украине признали, что жители страны стали бояться работников военкоматов

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк заявил, что украинцы стали опасаться сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов). Его слова передает РБК-Украина.

«Как общество допустило, чтобы военных начали бояться, позволяли себе их оскорблять?» — недоумевает сотрудник минобороны.

По мнению Павлюка, большинство работников военных комиссариатов это «вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились».

«Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки?» — задается вопросом военный, отмечая, что такое недопустимо.

По словам командующего, нельзя допускать, чтобы сотрудники военкоматов «ощущали себя виноватыми, ненужными или опасными».

«Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских граждан, но и нарушать права военных не позволим», — резюмировал он.

До этого депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявлял, что украинцев из Николаевской области, которые отказались воевать, помещают в колонию №83, там сотрудники украинских военкоматов избивают отказников и угрожают им расправой над родственниками.

Ранее украинские бизнесмены посетовали на частые проверки военкоматов.