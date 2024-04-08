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На Украине признали, что жители страны стали бояться работников военкоматов

В ВСУ сообщили о страхе украинцев перед сотрудниками военкоматов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк заявил, что украинцы стали опасаться сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов). Его слова передает РБК-Украина.

«Как общество допустило, чтобы военных начали бояться, позволяли себе их оскорблять?» — недоумевает сотрудник минобороны.

По мнению Павлюка, большинство работников военных комиссариатов это «вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились».

«Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки?» — задается вопросом военный, отмечая, что такое недопустимо.

По словам командующего, нельзя допускать, чтобы сотрудники военкоматов «ощущали себя виноватыми, ненужными или опасными».

«Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских граждан, но и нарушать права военных не позволим», — резюмировал он.

До этого депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявлял, что украинцев из Николаевской области, которые отказались воевать, помещают в колонию №83, там сотрудники украинских военкоматов избивают отказников и угрожают им расправой над родственниками.

Ранее украинские бизнесмены посетовали на частые проверки военкоматов.

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