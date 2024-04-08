На территории Украины нейтрализована группа вертолетчиков Mad Ducks

На территории Украины была нейтрализована группа вертолетчиков под названием Mad Ducks, в том числе и командир пилотов с позывным «Петрович». Как сообщает «Российская газета», военные проводили вылеты в Мариуполь.

При этом издание не приводит точных данных о том, где, когда и при каких обстоятельствах это произошло.

Одновременно с «РГ», Telegram-канал «Шепот фронта» пишет, что группу вертолетчиков разбили в марте 2024 года, без указания точной даты.

Экипаж украинского вертолета Ми-8 Mad Ducks прославился в марте 2022 года. Военные летали в Мариуполь во время штурма города российскими солдатами.

По данным газеты, тогда украинские летчики вывозили с «Азовстали» старших командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также иностранных советников и секретные документы Киева. В операции по эвакуации задействовали четыре украинских вертолета, два из них были сбиты.

Примерно через год после этих событий, в 2023 году Mad Ducks вместе с «Петровичем» давали интервью немецкому журналу Bild. На иллюстрации к статье были засняты вертолетчики в военных куртках и шлемах с визорами, скрывающими их лица.

Минобороны России в сводке от 13 марта сообщало, что военные уничтожили два вертолета Ми-8 Украины в Донецкой народной республике (ДНР). По данным ведомства, вертолеты были сбиты на площадке подскока в районе Новопавловки.

Ранее российские войска сбили американский вертолет Black Hawk.