Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На территории Украины нейтрализована группа вертолетчиков Mad Ducks

«РГ»: на Украине нейтрализовали вертолетчиков из Mad Ducks, летавших в Мариуполь

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

На территории Украины была нейтрализована группа вертолетчиков под названием Mad Ducks, в том числе и командир пилотов с позывным «Петрович». Как сообщает «Российская газета», военные проводили вылеты в Мариуполь.

При этом издание не приводит точных данных о том, где, когда и при каких обстоятельствах это произошло.

Одновременно с «РГ», Telegram-канал «Шепот фронта» пишет, что группу вертолетчиков разбили в марте 2024 года, без указания точной даты.

Экипаж украинского вертолета Ми-8 Mad Ducks прославился в марте 2022 года. Военные летали в Мариуполь во время штурма города российскими солдатами.

По данным газеты, тогда украинские летчики вывозили с «Азовстали» старших командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также иностранных советников и секретные документы Киева. В операции по эвакуации задействовали четыре украинских вертолета, два из них были сбиты.

Примерно через год после этих событий, в 2023 году Mad Ducks вместе с «Петровичем» давали интервью немецкому журналу Bild. На иллюстрации к статье были засняты вертолетчики в военных куртках и шлемах с визорами, скрывающими их лица.

Минобороны России в сводке от 13 марта сообщало, что военные уничтожили два вертолета Ми-8 Украины в Донецкой народной республике (ДНР). По данным ведомства, вертолеты были сбиты на площадке подскока в районе Новопавловки.

Ранее российские войска сбили американский вертолет Black Hawk.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами