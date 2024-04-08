Дуда оценил вероятность нападения России на Польшу

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что угроза нападения на страну со стороны России в ближайшие несколько лет отсутствует. Об этом сообщает газета Dziennik Gazety Prawnej.

Журналист издания спросил у польского президента, считает ли он возможным нападение РФ на Польшу в ближайшие годы.

«Нельзя сказать, что угрозы вообще нет. В то же самое время, реалистично ли предзнаменование [нападения России на Польшу]? Нет», — ответил Дуда.

По словам лидера страны, Варшава сможет «противостоять агрессии» в случае укрепления своего оборонного потенциала.

В конце февраля Дуда заявил, что война между Россией и Польшей маловероятна, поскольку его страна слишком сильна, чтобы Москва решилась на нее напасть. Он подчеркнул, что НАТО также является сильным альянсом, и входящие в него страны «смогут сразу же оказать сопротивление» в случае военного противостояния с РФ.

Социологический опрос, проведенный центром Ipsos в начале марта, показал, что более 40% жителей Польши не рассматривают в качестве реальной угрозу «нападения» России на их государство в течение ближайших нескольких лет. При этом 12% опрошенных полагают, что «нападение» должно произойти.

Ранее Путин назвал чушью заявления о возможности нападения РФ на Польшу или Прибалтику.