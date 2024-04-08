Российские военные применили тактику «огневой карусели» против ВСУ

Российские артиллеристы прибегли к тактике «огневой карусели», ударив по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» четвертой отдельной мотострелковой бригады группировки войск РФ «Юг» нанесли удар по спрятанным позициям противника, опорным пунктам и военнослужащим ВСУ.

По данным Минобороны, работа артиллеристов позволяет за кратчайшее время наносить удары по скоплению солдат и техники украинских войск, а также поддерживать действия штурмовых подразделений, окружая противника шквальным огнем.

Также командир САУ 2С3 «Акация» артиллерийского самоходного гаубичного дивизиона с позывным «Чех» рассказал РИА Новости, что артиллеристы точным выстрелом ликвидировали украинского наводчика, который корректировал огонь по Вооруженным силам РФ на Гуляйпольском направлении.

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