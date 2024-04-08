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Израиль ликвидировал командира «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля ликвидировала командира диверсантов «Хезболлы» в Ливане

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Ammar Awad/Reuters

Истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли в ночь на 8 апреля удары по территории Ливана, ликвидировав тем самым одного из командиров диверсионной группировки «Радван» шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Речь идет об Али Ахмеде Хасине. Удар был нанесен по району Эс-Султании на юге арабской республики.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

«Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

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