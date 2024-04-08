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Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в Криворожской области

Координатор подполья Лебедев: ВС РФ поразили украинский аэродром Долгинцево

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Global Look Press

Российские войска поразили аэродром Долгинцево, расположенный в Криворожской области Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, ночью в районе города Кривой рог был зафиксирован один прилет. Снаряд попал по территории аэродрома, на котором базируются самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Грохнуло один раз. Тревоги нет», — добавил источник агентства.

В ночь на 8 апреля экипажи российских фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе украинских войск на Южно-Донецком направлении. Как рассказали в министерстве обороны РФ, военнослужащие страны поразили заданные цели при помощи фугасных авиационных бомб калибра 500 кг.

7 апреля координатор николаевского подполья заявил, что Вооруженные силы РФ уничтожили несколько топливных хранилищ в городе Харькове. Более того, под удар попали склады и ангары к востоку от местного аэропорта. При этом Сергей Лебедев обратил внимание, что украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) никак не среагировали на атаку.

Ранее в Одесской области Украины подполье обесточило украинскую военную часть и цех по производству дронов.

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