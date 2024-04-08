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Осужденная за взятки экс-министр Крыма захотела служить в зоне СВО

Бывшая министр культуры Крыма Новосельская захотела нести службу в зоне СВО

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Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

Осужденная за взяточничество экс-министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская подала заявление на поступление на службу в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслана Хасавова.

По его словам, на днях члены ОНК с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе пообщались с Новосельской. Она рассказала им об этом заявлении. Бывшая чиновница также сообщила правозащитникам, что подала заявление еще три месяца назад. Экс-министр выразила надежду, что ее обращение рассмотрят в ближайшее время, сообщил Хасавов.

В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима за получение взятки в размере 25 млн рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

В ноябре 2021 года Новосельская была уволена с поста главы Минкульта Крыма.

14 января 2024 года стало известно, что бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, приговоренный к 12 годам лишения свободы за взяточничество, заключил контракт с министерством обороны России и отправился в зону боевых действий на Украине.

До этого сообщалось, что бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский был ранен в зоне специальной военной операции.

Ранее россиянка ушла на СВО вслед за сыном.

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Операция на Украине
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