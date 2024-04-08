В России нашли альтернативный вид сырья для производства пороха

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что в 2023 году предприятия государственной корпорации начали производить из древесной и льняной целлюлозы порох для боеприпасов, передает ТАСС.

По его словам, комплекс испытаний и практических стрельб показал, что произведенный из такого сырья порох «ничем не уступает традиционному».

Как отметил Оздоев, в России нет недостатка в древесном сырье. Он добавил, что в перспективе доля нового сырья в производстве порохов достигнет 60-70%.

В январе текущего года бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) не в состоянии производить порох для артиллерийских снарядов.

В декабре 2023 года владелец десятков брендов товаров для спорта и активного отдыха, в том числе продавцов огнестрельного оружия и сопутствующей продукции Vista Outdoors, предупредила о росте цен из-за ожидаемого глобального дефицита пороха на фоне конфликтов на Украине и в Израиле.

Ранее российский полковник назвал главное оружие РФ.